Mi equipo está con los pies en la tierra: Diego Simeone

EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de este sábado en La Cartuja de Sevilla que, tras "lo del martes" con el pase a las semifinales de la Champions League ante el Barcelona, "ahora" están "en la tierra" y saben "lo bonito que es jugar una final".

Antes del entrenamiento en el escenario del partido, el argentino destacó en la sala de prensa del Estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey, que quiso desligar del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba". "Pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

🏆 Los respectivos entrenadores y capitanes de los dos aspirantes al título posaron junto al trofeo de la Copa del Rey en la previa de la final de este sábado.



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"Los dos equipos daremos todo por ganar. Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco.

Preguntado por cómo se lleva la necesidad de su equipo de levantar un título copero, después de trece años de sequía, indicó que "se gestiona con ilusión, entusiasmo, fe y humildad, y obviamente con seguridad", y comentó sobre si ganar esta final sería quitarse un peso de encima por la exigencia de éxitos del Atlético que ése "es un proceso que está evolucionando, que va mostrando continuidad, trabajo y humildad".

❝La Real es un equipo competitivo, que sabe pelear y sabe jugar. Tiene distintas formas de atacar y buenos y jóvenes futbolistas❞.



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Todo ello "tiene un camino, que nunca termina de ser lo único que uno desea, pero sí se ve lo que uno busca, y se ve claramente lo que buscamos", subrayó.

Respecto a si esperaba a principios de temporada estar en la situación actual, en una final del torneo copero y en las semifinales de la Liga de Campeones, el entrenador bonaerense reconoció que antes de cada campaña "siempre" imagina "lo mejor" y que no tiene "otro pensamiento".