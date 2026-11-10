Redacción FOX Deportes

La Copa del Rey ya conoce los enfrentamientos de la segunda ronda y varios clubes modestos tendrán la oportunidad de medirse contra equipos de Primera División. Extremadura, Sestao y Numancia fueron algunos de los más afortunados del sorteo, ya que recibirán a Betis, Villarreal y Athletic de Bilbao, respectivamente, en busca de dar la sorpresa y continuar con vida en el torneo.

?? ???? ?????? ?? ?????? ????? ??? ?????????????.



Los 28 partidos de la segunda eliminatoria se disputarán a partido único los días 1, 2 y 3 de diciembre



ℹ️ Más información: https://t.co/6uAHOoyWKZ #LaCopaMola? | #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/FWRHlmW95E — RFEF (@rfef) November 23, 2026

El sorteo contó con 56 clubes, pero dejó fuera a cuatro de los grandes protagonistas del futbol español: Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, vigente campeón, y Barcelona. Los cuatro equipos están exentos de disputar esta ronda por su participación en la Supercopa de España y se incorporarán a la competición en los dieciseisavos de final.

La segunda ronda tendrá 28 eliminatorias y otros enfrentamientos que prometen emociones fuertes. Atlético Paso recibirá a Sevilla, mientras que Real Jaén se medirá contra Valencia, dirigido por el mexicano Javier Aguirre. Dos compromisos en los que los equipos de menor categoría buscarán aprovechar la localía para dar la sorpresa.

Los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 1, 2 y 3 de diciembre, a partido único. Los equipos modestos tendrán 90 minutos para desafiar a los favoritos y mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda.