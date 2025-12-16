Marc-André ter Stegen reaparece en el arco del Barcelona

Héctor Cantú

Marc-André ter Stegen está de vuelta con el Barcelona y ha sido el elegido por Hansi Flick para cuidar el arco en el primer partido del cuadro culé en la Copa del Rey.

Luego de que el internacional alemán recibiera el alta médica, Hansi Flick decidió apostar por él para enfrentar al Deportivo Guadalajara, cuadro al que superaron por un 2-0 que por momentos tuvo momentos de dramatismo.

Marc-André ter Stegen sale en camilla en el partido del Barcelona

Ter Stegen, contrario a lo que se presuponía, tuvo una noche un tanto agitada, pues tuvo que emplearse en al menos tres ocasiones para evitar la caída de su equipo, escenario que hubiera sido catastrófico para los de Hansi Flick.

Su regreso fue por demás positivo. Se le vio seguro bajo los tres postes. Lo mismo para cortar por aire los centros que intentaban poner en peligro su arco.

Con esta reaparición, el guardameta puso fin a un largo periplo de ausencia con el Barcelona, equipo con el que jugó su último partido el 18 de mayo de este mismo año en la derrota del Barcelona ante el Villarreal.

No obstante, Ter Stegen sabe, de manera realista que no es la segunda opción de Hansi Flick en esta temporada. Ese lugar lo tiene Wojciech Szczęsny, uno de los artífices de los títulos que levantó el Barcelona en el ciclo pasado.

Aun se desconoce el futuro de ‘Tek’ con el Barcelona. Él está deseoso de poder cumplir su contrato, pero el equipo le ve fuera como una decisión dura de tomar, pero necesaria para aminorar costos de su plantilla, por lo que su transacción podría darse en este mismo mercado de invierno.