Marc-André ter Stegen firma la paz con el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Marc-André ter Stegen lanzó un comunicado en sus redes sociales para explicar su versión de los hechos que han acontecido con el Barcelona.

El club le quitó momentáneamente la capitanía al portero tras abrirle un expediente disciplinario y la reacción del alemán no se ha hecho esperar.

Según explica en su escrito, “todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica”, desmarcándose completamente de las versiones que señalaban que por su procedimiento médico no se podría liberar masa salarial.

Ter Stegen recordó que tiene profundo “respeto” por todos sus compañeros y por la institución y que todas las decisiones que ha tomado las ha consultado previamente con el club:

“La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos”.

Finalmente, el portero dijo que está abierto al diálogo para resolver cualquier situación que pudiera presentarse.