Le aventaron un plátano a Vinícius Júnior en Albacete

Héctor Cantú

La visita del Real Madrid fue una auténtica pesadilla, luego de que se consumara una de las eliminaciones más dolorosas de la historia reciente del equipo merengue en la Copa del Rey.

Sin embargo, la hazaña para los de casa, estuvo manchada por la violencia racial de algunos aficionados del Albacete sobre los miembros del Real Madrid, en especial sosbre Vinícius Júnior.

La presión sobre el delantero del Real Madrid fue más allá de los insultos y del ya conocido ‘balón de playa’. Según se recogió en el acta, al final del encuentro y ya con la consumación del esperpéntico resultado del Real Madrid, un aficionado aventó una cáscara de plátano al jugador merengue.

Según recoge el diario Mundo Deportivo, el juez único de competición podría tomar la decisión de cerrar parcialmente el estadio Carlos Belmonte por el comportamiento de sus aficionados.

Más allá del calor de una victoria y de los festejos desmedidos, no hay lugar, en ningún estadio de futbol del mundo, para los insultos racistas.