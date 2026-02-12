La final de la Copa del Rey ya tiene lugar y fecha

EFE

La final de la Copa del Rey 2025-26 se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla el sábado 18 de abril, a partir de las 21:00 horas locales, informó este miércoles la Real Federación Española de Futbol.

En horario para América: 14:00 CT / 15:00 ET / 12:00 PT.

Inicialmente, la final estaba programada para el 25 de abril, pero se decidió adelantarla debido a la coincidencia con dos eventos de gran magnitud: la Feria de Abril en Sevilla y el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez de la Frontera, lo que habría complicado la logística y la seguridad en la región.

Ese mismo sábado, la selección femenina de España disputará un partido de clasificación al Mundial 2027 frente a Ucrania. El horario de ese encuentro aún no está confirmado, aunque se contempla que pueda jugarse alrededor de las 16:00 horas locales.

La final, que será la séptima consecutiva en La Cartuja, todavía espera definir a sus protagonistas. El Atlético de Madrid goleó 4-0 al FC Barcelona en la ida, mientras que la Real Sociedad venció 0-1 al Athletic Club en San Mamés. Los partidos de vuelta se jugarán el martes 3 de marzo en el Camp Nou y el miércoles en Anoeta.