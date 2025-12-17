"La Copa es diferente", Real Madrid se salva de la vergüenza ante el Talavera

EFE

El ucraniano Andriy Lunin, portero del Real Madrid, ponderó la clasificación de su equipo ante el Talavera (2-3) en la eliminatoria de 16vos de final de la Copa del Rey, que calificó de “importante” en una competición “diferente y muy difícil”.

“Era importante pasar esta ronda, que siempre son complicadas. La Copa es diferente y muy difícil. Me hubiera gustado pasar sin encajar goles, pero estamos en octavos y hay que seguir luchando en Copa”, aseguró el guardameta, quien firmó una parada en el minuto 93 para evitar la prórroga, en Realmadrid TV.

Un Lunin que ejerció de capitán del Real Madrid, hasta la entrada de Rodrygo en el minuto 66.

El arquero fue fundamental para evitar un empate inesperado contra un club procedente de la tercera división de España.

“Gracias a media plantilla que no estaba -rie-. El brazalete es siempre un orgullo. Hay mucho trabajo detrás y estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado”, declaró.