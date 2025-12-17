A pesar de todo, Real Madrid avanzó a octavos de final en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Talavera vivió el partido más especial de su historia luego de recibir a Real Madrid en la Copa del Rey, el momento del equipo blanco obligó a Xabi Alonso a poner titulares para no arriesgar la eliminatoria que ganó a pesar de sufrir en el tiempo añadido.

El conjunto ‘Merengue’ estará en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey luego de una visita a Toledo que terminó siendo complicada, la diferencia entre uno de los mejores equipos de Europa y uno de tercera división fue mínima porque los locales pusieron el corazón por delante.

El dominio del partido fue madridista, aunque con pocas ideas en campo rival y todo cambio en minutos. Una mano en el área de Talavera fue señalada como penal y Kylian Mbappé acertó desde los 11 pasos a los 41 minutos.

La mala suerte jugó de nuevo en contra de los locales y Manuel Farrando anotó un autogol antes del descanso que apagó al conjunto toledano, sin embargo, se volvió a encender a 10 minutos del final luego de recortar distancias.

Nahuel Arroyo marcó el 2-1 al 80 y Talavera no dudó en buscar del empate, la esperanza parecía diluirse con el segundo de la noche de Mbappé a los 88 minutos, pero Gonzalo Di Renzo anotó el 3-2 al 90+1 y los últimos segundos fueron de locura.

Los locales pusieron el corazón por delante y se lanzaron al frente, rozaron el empate con un cabezazo en la última jugada del partido y tuvo que aparecer Andriy Lunin para salvar a Real Madrid que a pesar de todo, avanzó a octavos de final en la Copa del Rey.