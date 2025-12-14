Xabi Alonso apunta a la unión para sacar a Real Madrid del bache

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso, aseguró tras la victoria de Real Madrid sobre Alavés en partido de La Liga, después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” y dijo que “la unión es fundamental” para salir del mal paso.

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

“En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido”, explicó Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco.

“Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones”, expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. “Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien”, afirmó.