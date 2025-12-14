Real Madrid derrotó a Alavés y Xabi Alonso respira

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 2-1 a Alavés en un partido que por minutos dejaba fuera del equipo blanco a Xabi Alonso, los futbolistas del equipo blanco respaldaron a su técnico y consiguieron la victoria sobre el final para calmar las aguas que en los últimos días estuvieron revueltas. 🏁 FP: @Alaves 1-2 @RealMadrid

⚽ 24' @KMbappe

⚽ 69' Carlos V.

⚽ 76' @RodrygoGoes

👉 @Emirates pic.twitter.com/ndkSMjqngh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2025

Ganar era el único resultado que mantenía a Alonso al frente del conjunto ‘Merengue’ y para valorar más los tres puntos hubo sufrimiento de por medio porque Alavés nunca se rindió.

La actitud del Madrid cambió y se notó desde el inicio, se fue acercando al área contraria y Kylian Mbappé y Rodrygo dieron los primeros avisos. El francés abrió el marcador a los 25 minutos con un golazo tras una salida a velocidad y un disparo colocado dentro del área al poste contrario que fue imposible de atajar para Antonio Sivera.

Kylian Mbappé reaparece para salvar, de nuevo, al Real Madrid

El gol afecto el rendimiento de los ‘Merengues’ que bajaron la intensidad recuperando la imagen gris de los últimos partidos y Thibaut Courtois evitó el empate de los locales en la última jugada de la primera mitad atajando un remate de Pablo Ibáñez con la cara.

Alavés continuó con su plan y presionó para seguir complicando al equipo blanco, los cambios le funcionaron y Carlos Vicente marcó el 1-1 en el primer balón que tocó al 68 dejando a Alonso con la cabeza en la guillotina.

Los futbolistas del Madrid dieron un paso al frente y Rodrygo marcó el gol del triunfo a los 76 minutos después de una jugada individual de Vinícius Jr. por la banda para rescatar al técnico y sumar tres unidades que dejan a Barcelona a cuatro puntos de distancia.