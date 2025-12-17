El 'atajadón' de Andriy Lunin que salvó al Real Madrid del ridículo

Héctor Cantú

Los fantasmas no sueltan al Real Madrid; por el contrario, se han hecho mucho más presentes luego del partido de la Copa del Rey donde el equipo merengue logró sacar una victoria de manera muy apretada ante el Talavera CF.

Los merengues tuvieron dos héroes sobre la cancha. Kylian Mbappé, el esperado y quien sigue salvando del desastre a su equipo y Andriy Lunin, el arquero que de manera sorpresiva salvó del ridículo del equipo del Real Madrid.

El partido ya estaba decidido para el Real Madrid por 3-2. Sin embargo, un cabezazo de último minuto colocado al ángulo superior izquierdo de Lunin obligó al arquero a extenderse, volar por los aires y prácticamente con las uñas, ahogar el grito de gol del equipo que juega en la tercera división del futbol español.

Más allá de la polémica que inundó el partido, por un posible penal no sancionado a favor del equipo de Talavera de la Reina, las preocupaciones se mantienen en el Real Madrid que sigue navegando en aguas oscuras.

Al Real Madrid le resta un partido en el 2025 ante el Sevilla, antes de tomar un descanso que le vendrá bien a la plantilla para intentar disipar las dudas sobre su futbol.

Su vuelta al futbol español será ante el Betis el próximo 4 de enero, donde se espera ver una nueva versión del equipo de Xabi Alonso