El Albacete, a repetir la hazaña de tres décadas atrás cuando venció al Barcelona

Héctor Cantú

El sueño de ‘Cenicienta’ que vive a flor de piel el Albacete tiene un episodio más que deberá superar para escribir el que podría ser, el pasaje más memorable de su historia.

Luego de haber echado al Real Madrid, ahora se presenta la oportunidad para que también se convierta en el verdugo del Barcelona, el flamante campeón y el principal candidato para conquistar la Copa del Rey en su edición 2025-2026

Albacete, el equipo de segunda que enterró los sueños del Real Madrid

Con un futbol efectivo y demoledor, el ‘Alba’ echó a perder los planes de Álvaro Arbeloa y quiere hacer lo mismo ante un equipo culé al que derrotó por última vez hace poco más de tres décadas.

Aquel partido sigue estando grabado en la memoria de la afición quesera, pues el gol de Nenad Bjelica, fue el tanto que los llevó a conseguir la que hasta ahora es la única victoria en su historial ante el equipo blaugrana.

Si el Albacete pudo destruir los planes de Johan Cruyff en aquel 9 de junio de 1995, en el marco de La Liga, por qué no ilusionarse en poder acabar con el Barcelona de Hansi Flick que llegará mermado ante las ausencias de tres jugadores fundamentales: Raphinha, Pedri y Gavi.

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la Copa del Rey y la primera vez que esté en juego una eliminación directa.

El sueño de del Albacete, aún no tiene fin. Esta historia todavía tiene espacio para páginas de oro en la tierra de los Molinos y los gigantes.