Redacción FOX Deportes
Confirmados los horarios de los cuartos de final de la Copa del Rey
Albacete y Barcelona serán los primeros en revelar a un semifinalista
Albacete y Barcelona abrirán el telón de los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo martes 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte, mientras Betis y Atlético de Madrid pondrán el cerrojazo a las eliminatorias el jueves 5 en Sevilla.
La Real Federación Española de Futbol confirmó los horarios oficiales de los cuartos de final de la Copa del Rey, cuya final se disputará en abril en La Cartuja de Sevilla y quedaron de la siguiente forma
- Martes, 3 de febrero:
Albacete-Barcelona
- Miércoles, 4 de febrero:
Alavés-Real Sociedad.
Valencia-Athletic Club
- Jueves, 5 de febrero:
Betis-Atlético de Madrid
Los ganadores conocerán a su rival en semifinales tras el sorteo de dicha ronda que se realizará el 6 de febrero en la sede de la RFEF.
