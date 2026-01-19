Confirmados los horarios de los cuartos de final de la Copa del Rey

Redacción FOX Deportes

Albacete y Barcelona abrirán el telón de los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo martes 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte, mientras Betis y Atlético de Madrid pondrán el cerrojazo a las eliminatorias el jueves 5 en Sevilla.

😏 Sorteado ya el cuadro...



😱 ¡ASÍ QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS DE 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!



🗓️ Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

La Real Federación Española de Futbol confirmó los horarios oficiales de los cuartos de final de la Copa del Rey, cuya final se disputará en abril en La Cartuja de Sevilla y quedaron de la siguiente forma

- Martes, 3 de febrero:

Albacete-Barcelona

- Miércoles, 4 de febrero:

Alavés-Real Sociedad.

Valencia-Athletic Club

- Jueves, 5 de febrero:

Betis-Atlético de Madrid

Los ganadores conocerán a su rival en semifinales tras el sorteo de dicha ronda que se realizará el 6 de febrero en la sede de la RFEF.