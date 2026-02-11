Publicación: jueves 12 de febrero de 2026

EFE

Diego Simeone con altas y bajas de cara el partido de Copa del Rey

El 'Cholo' recupera a Nico González para el duelo ante Barcelona.

La convocatoria de 22 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de este jueves contra el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, confirmó el regreso de Nico González y mantuvo las bajas de Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

El extremo argentino, sin minutos en los dos últimos encuentros a causa de una sobrecarga lumbar, es la principal novedad de la citación, en la que también está Marc Pubill, como era esperado, tras superar la indisposición que lo apartó del último choque contra el Betis.

7 datos sobre los 700 partidos de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid

Es el entrenador con más partidos en el banquillo rojiblanco
Es el técnico con más títulos del Atlético
Es el único técnico que le ha ganado La Liga a Real Madrid y Barcelona en los últimos 19 años
Es el técnico más ganador de la historia del Atlético:
Consiguió la mejor racha sin perder de la historia del Atlético: 23 partidos
Tiene el récord de victorias como local: 21 triunfos en el Vicente Calderón
Ha llegado a tres finales de la Champions League y aún sueña con ganarla

En cambio, tanto Johnny Cardoso como Pablo Barrios son baja por lesiones musculares. El primero, cuya dolencia es de bajo grado, sufrida hace una semana, se pierde su tercer partido consecutivo, mientras que el segundo, al que le quedan aún unas tres semanas de recuperación, será baja por segundo encuentro seguido.

