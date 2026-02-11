Diego Simeone con altas y bajas de cara el partido de Copa del Rey

EFE

La convocatoria de 22 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de este jueves contra el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, confirmó el regreso de Nico González y mantuvo las bajas de Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

El extremo argentino, sin minutos en los dos últimos encuentros a causa de una sobrecarga lumbar, es la principal novedad de la citación, en la que también está Marc Pubill, como era esperado, tras superar la indisposición que lo apartó del último choque contra el Betis.

7 datos sobre los 700 partidos de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid

En cambio, tanto Johnny Cardoso como Pablo Barrios son baja por lesiones musculares. El primero, cuya dolencia es de bajo grado, sufrida hace una semana, se pierde su tercer partido consecutivo, mientras que el segundo, al que le quedan aún unas tres semanas de recuperación, será baja por segundo encuentro seguido.