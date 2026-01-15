Con muy poquito, pero el Barcelona avanzó en Copa del Rey

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick ha sufrido, probablemente más de lo esperado, para conseguir su boleto a la ronda siguiente de la Copa del Rey, luego de vencer por 2-0 al Racing de Santander.

Los culés supieron esperar y se adueñaron del ritmo del partido ante un equipo verde que apostó a una estrategia ultradefensiva en la que buscaron hacer daño a base de contragolpes.

Lamine Yamal fue el hombre con mayor actividad del equipo blaugrana, no obstante se fue sin marcar y sin poder asistir.

⚽️ ¡¡GOOOOOL DEL BARCELONA!! ¡¡Marca Ferran Torres!!



Pase maravilloso de Fermín al espacio y el tiburón culé regatea al meta y marca en El Sardinero.



🆚 @realracingclub | 0-1 | @FCBarcelona_es | 65'

El Barcelona necesitó de mucha paciencia para abrir el cerrojo del Racing que logró mantener su arco sin ser penetrado hasta el minuto 66.

Fue entonces cuando un disparo de Ferrán Torres terminó por darle la ventaja al equipo de la Ciudad Condal que ya no soltaría la ventaja.

Una vez logrado el gol, Hansi Flick hizo modificaciones para darle minutos a Raphinha, Lewandowski y Pedri, tres jugadores a los que busca dosificar al máximo para tenerlos en plenitud rumbo a la fase final de la temporada.

A 15 minutos del final del encuentro el Racing encontró el tanto del empate que fue eliminado del tanteador por fuera de lugar.

Pero ese no fue el único. A dos minutois de silbatazo se repitió la misma jugada, desatando los reclamos de la afición verde.

En el agregado y a unos segundos del final del encuentro Lamine Yamal puso cifras definitivas al encuentro para sellar el pase a los cuartos de final.

El Barcelona tendrá semanas muy activas. Primer, jugará ante la Real Sociedad en La Liga

a, antes de enfrentarse al Slavia Praga en el marco de la Champions League.