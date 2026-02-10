Barcelona y su impresionante racha de superioridad sobre el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona está a 90 minutos de aumentar su racha demoledora sobre el Atlético de Madrid, un equipo que prácticamente se ha despedido de toda posibilidad de pelear por el título de liga.

Los comandados de Diego Simeone, quien podría estar viviendo sus últimos días como timonel del cuadro rojiblanco, suman dos años sin poder vencer al cuadro catalán.

La última vez que lo consiguieron fue en la jornada 18 de la temporada 2024-2025 en calidad de visitante y por un marcador de 2-1.

Desde entonces, ambos clubes se vieron en cuatro ocasiones, con un saldo de un empate (en semifinales de Copa del Rey) y tres derrotas de manera consecutiva (2 partidos de Liga y semifinales de Copa del Rey).

La mala noticia para los de la capital española, es que dos derrotas en la eliminatoria de Copa del Rey le dejarían muy cerca de igualar su peor racha de partidos sin victorias ante el equipo de la ciudad condal.

Una década atrás, el Barcelona tuvo un dominio absoluto sobre los Indios que duró dos largos años.

Fue un total de ocho enfrentamientos consecutivos en los que el Atlético no pudo superar a su rival blaugrana, donde su mejor resultado fue un empate 1-1 en la jornada 18 del campeonato de liga.

Además del Barcelona, ¿cuáles son las canteras más poderosas?

En estas dos décadas, el Atlético de Madrid solo ha logrado imponerse en cinco ocasiones, una cifra que le deja en visible inferioridad ante el equipo que hoy comanda Hansi Flick.

El estadio Metropolitano será la sede del juego de ida de semifinales, inmueble donde el Barcelona se ha llevado la victoria en sus últimas cuatro visitas.