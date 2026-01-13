Atlético de Madrid avanzó a cuartos de final en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid consiguió el objetivo de avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey después de vencer por la mínima diferencia a Deportivo La Coruña con un golazo de Antoine Griezmann que terminó marcando diferencia en la eliminatoria.

¡A cuartos de final! 🔴⚪️ pic.twitter.com/YHZsQOo6gZ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2026

Diego Simeone le dio toda la importancia al partido contra el ‘Depor’ y mandó un equipo con un mediocampo renovado y con Griezmann y Julián Álvarez en ataque. Los visitantes tomaron la responsabilidad en la primera parte y dominaron con claridad, pero se fueron al descanso en blanco.

El conjunto gallego fue un rival serio que complicó a los ‘Colchoneros’ en un típico partido copero y su máxima virtud la tuvo en el orden, sin embargo, su buen trabajo se vino abajo a los 60 minutos tras un tiro libre que ejecutó con maestría ‘Grizi’.

El francés colocó la pelota en el ángulo y el golpe fue letal para los locales que no pudieron responder ante Atlético que tiro de experiencia para enfriar el balón, controlar la parte final del partido y sellar el boleto a la siguiente ronda para seguir soñando con la Copa del Rey.