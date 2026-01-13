Oscar Sandoval
Conor Gallagher dejará millones en la cuenta de Atlético de Madrid
El conjunto ‘Colchonero’ tendría un acuerdo con Tottenham por el inglés
Conor Gallagher no fue convocado para el partido de la Copa del Rey entre Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid porque su traspaso a Tottenham es inminente, regresará a la Premier League para tener el protagonismo que necesita de cara a la Copa del Mundo y será un traspaso millonario por parte de los ‘Colchoneros’.
Tottenham aprovechará que el mercado está abierto para reforzar el mediocampo tras la lesión de Rodrigo Bentancur quien estará alrededor de tres meses fuera de acción, tocó la puerta del Atlético con la intención de fichar a Gallagher y habría alcanzado un acuerdo.
El mediocampista no subió al avión rumbo a La Coruña y viajará a Londres para realizar los exámenes médicos con los ‘Spurs’ que pagarán 40 millones por el inglés, misma cantidad que abonó el equipo madrileño a Chelsea en 2024.
El diario británico Daily Mail asegura que el futbolista “recibió permiso para volar” a la capital inglesa y negociar con los ‘Spurs’ porque “aún tiene que acordar los términos personales” del contrato.
La salida de Gallagher obligaría al Atlético a acudir al mercado en busca de un sustituto porque Diego Simeone no quiere debilitar la plantilla y no será el único futbolista que abandone a los ‘Colchoneros’ en el mercado invernal.
