Lens también se apunta por la Copa de Francia

Redacción FOX Deportes

Lens trasladó el buen momento que vive en la Ligue 1 a la Copa de Francia, en la que ganó al Feignies-Aulnoye para alcanzar los dieciseisavos de final igual que el Angers, salvado ante el Les Herbiers en los penaltis que condenaron a la eliminación al Brest.

El Brest fue el primer equipo de la máxima categoría del fútbol francés eliminado en los treintaidosavos. Jugó desde el minuto 21 con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Julien Le Cardinal. El Avranches, de cuarta división, tomó ventaja con el gol de Nassim Sabihi aunque el equipo de Eric Roy empató gracias a Remy Leabeau. Sin embargo, en los penaltis fue superado por el cuadro local que logró la clasificación.

Los once metros salvaron, sin embargo, al Angers que fue incapaz de marcar al Les Herbiers, de cuarta categoría también, que además, jugó desde el inicio de la segunda parte con diez por la doble amarilla de Benjamin Brelivet. El choque acabó sin goles y necesitó dieciséis penaltis para avanzar a dieciseisavos.

Menos problemas tuvo Lens que ganó al Feignies Aulnoye, de la cuarta división por 3-1 y avanzó. Además del Lens, el Angers y el Avranches lograron la clasificación para dieciseisavos Montpellier, Reims, Le Mans y Laval.