Lens sigue soñando despierto en la Ligue 1

Oscar Sandoval

Lens venció 2-0 a Nice y se consolidó como líder de la Ligue 1 gracias a un doblete de Odsonne Edouard y la ilusión por el título sigue creciendo, pero no puede distraerse porque Paris Saint-Germain está a un punto y para derrocar al campeón falta mucho.

𝑱𝒐𝒚𝒆𝒖𝒔𝒆 𝒇𝒆̂𝒕𝒆 ⛏️



Dans un Bollaert de gala, le Racing honore la #SainteBarbe comme il se doit en remportant un 7⃣e succès de suite sur ses terres ! Les hommes de Pierre Sage passeront les fêtes de fin d'année en tête de la @Ligue1 👏



RC Lens 2⃣-0⃣ @ogcnice#RCLOGCN pic.twitter.com/9hmdkfHma1 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 14, 2025

Lens consiguió su sexta victoria consecutiva en liga para defender la cima del futbol francés de la que se apropió desde hace dos jornadas, tenía enfrente Niza que no está teniendo una buena campaña y que cayó por quinta ocasión en fila.

Edouard sacó a relucir su repertorio como delantero y le dio la ventaja a los locales cuando se cumplían 15 minutos de juego con un remate de cabeza dentro del área tras un centro desde la banda izquierda, un gol para confirmar las buenas sensaciones del líder en el inicio del partido.

‘Los Sangre y Oro’ fueros superiores y remataron el duelo al 57 con el segundo de la noche de Edouard bajo la misma fórmula, un cabezazo en esta ocasión en el área chica que dejó al líder un paso por delante de PSG y soñando con el segundo título de su historia.