Valioso empate del Galaxy en tierras panameñas

El ghanés Joseph Paintsil anotó este jueves el gol con que Los Angeles Galaxy sacó un valioso empate 1-1 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Paintsil, autor de diez goles en 2025, anotó el empate a los 68 minutos de juego con un potente remate, de pierna derecha, desde el centro del área con la asistencia de João Klauss desde el lado derecho del campo.

First step of our @thechampions journey ends in a draw pic.twitter.com/wsuwlzUrdT — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 20, 2026

El equipo panameño fue el primero en adelantarse en el marcador con un soberbio gol de cabeza del capitán Rodrigo Tello en el minuto 36, con un centro de Jeslan Caicedo.

Antes de esta anotación, la llegada más peligrosa del Sporting se produjo a los 25 minutos con un disparo desviado de Caicedo que fue a dar lejos del portero Marcinkoeski.

Hasta ese momento, el Galaxy había exigido en varias ocasiones a Calderón, que hizo una espectacular doble atajada ante dos remates seguidos por parte de Joseph Paintsil y Gabriel Pec.

Los norteamericanos tuvieron unas seis ocasiones desaprovechadas en el primer tiempo, frente a un Sporting que jugó de forma ordenada y al contragolpe.

En el partido de vuelta, el Galaxy recibirá al Sporting San Miguelito en el Dignity Health Sports Park el miércoles 25 de febrero.