Toluca no jugará con sus 'seleccionados' las semifinales de la Concacaf Champions Cup

Héctor Cantú

Toluca no podrá jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup con sus seleccionados, luego de que el club decidiera ‘liberarlos’ para reportar en la concentración de la Selección Mexicana.

Mediante un comunicado, el actual bicampeón del futbol mexicano informó que en ningún momento tuvo trato preferencial para poder contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, dos pilares en el esquema del ‘Turco’ Mohamed, y quienes están considerados para la primera concentración con el Tri.

“El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de Asamblea de Dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol. Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía con lo acordado”, señala el club en el mensaje.

Ante la polémica suscitada luego de los reclamos, específicamente, de Chivas que jugó sin los seleccionados los partidos de cuartos de final de la Liguilla, el club decidió prescindir de sus futbolistas clave.

“Ante el comunicado de la FMF el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de sus intereses, por lo que liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche”, agregó en el comunicado.

El club escarlata va abajo en el marcador luego de perder el duelo de ida por 1-2 ante el LAFC por lo que está obligado a ganar en casa para clasificarse a la final.