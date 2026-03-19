Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Tigres ya sabe lo que es quedar eliminado por un equipo de la MLS

Los felinos intentarán evitar otro descalabro ante Cincinnati FC

Los Tigres de la Liga MX tienen una tarea por demás complicada de superar, cuando intenten revertir el 3-0 en contra de Cincinnatti FC, sufrido en el juego de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions League.

El cuadro de la Sultana del Norte no quiere repetir una eliminación a manos de un equipo de la MLS, algo que ya sucedió en el pasado en tres ocasiones.

Seattle Sounders es el equipo que ha eliminado al cuadro amarillo en más oportunidades. Lo hizo en el 2013 en los cuartos de final de la Concacaf Champions League cuando los venció en la vuelta por 3-1 (3-2 marcador global) y le repitió la dosis ocho años después, en la misma instancia, pero en la Leagues Cup (3-0).

El New York City FC también se presentó como verdugo de Tigres en el 2024, cuando se impuso por 2-1 y losdejó en el camino de la Leagues Cup, haciendo más dolorosa la herida para el cuadro mexicano.

Tigres no es el mismo sin Gignac y ha quedado eliminado

Tigres tuvo un solo tiro al marco en todo el partido
Alexis Vega se convirtió en el verdugo de Tigres
Los felinos auténticamente se 'murieron de nada'
Toluca en contraste, fue contundente en casa
La decepción en Tigres fue evidente
Luis García no fue exigido
Tigres nunca supo qué hacer en la cancha
La estrategia de Mohamed se impuso
Nahuel Martínez salió decepcionado del campo
El futuro de Guido Pizarro en la dirección técnica de Tigres es incierto

La eliminación más reciente de Tigres a manos de un representativo de los Estados Unidos se dio el año pasado, también en el marco de la Leagues Cup, cuando el Inter Miami dio cuenta de ellos tras imponerse por 2-1.

Cincinnatti tiene media tarea hecha y quiere convertirse en uno más en la lista de verdugos del club universitario que desea, a toda costa, vivir una noche fantástica en casa para remontar una eliminatoria que huele a sentencia.

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