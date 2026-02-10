San Diego, sin 'Chuckuy' Lozano, tiene mucha pegada

Héctor Cantú

San Diego FC logrará uno de los episodios más importantes en su corta historia en una competición internacional, si es capaz de mantener la ventaja lograda en el juego de ida ante Pumas y hace oficial la eliminación del equipo mexicano.

El equipo californiano, que hasta hace pocos meses tenía al mexicano Hirving Lozano como su máxima figura, se ha reformado de cara a esta temporada 2026 sin tener que extrañar al exjugador del PSV.

Lozano, la que es la mayor apuesta económica en la historia del club, salió por la puerta de atrás por problemas de disciplina. Ante este escenario, el club decidió apostar, no tanto por una figura, sino por futbolistas efectivos.

De esta manera, se ha blindado con la incorporación de nueve futbolistas nuevos, de los cuales cinco provienen de la misma liga de los Estados Unidos.

Así, la carga goleadora del equipo recae en Tomás Angel, Alex Mighten, David Vázquez y su referente Anders Dryer, quien en el ciclo anterior logró 23 goles para la causa de San Diego.

No hay marcha atrás en San Diego. Hirving Lozano no tendrá actividad con el equipo de la MLS y ahora tendrá que buscar una nueva posibilidad para continuar su carrera profesional.