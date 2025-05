No hubo remontada y el Inter Miami queda eliminado

Vancouver Whitecaps se convirtió en el primer finalista de la Concacaf Champions Cup luego de vencer con un marcador global de 4-1 al Inter Miami de Lionel Messi.

La tarea para las Garzas era clara: marcar un gol y que no te anotaran para lograr los dos goles que llevaran la definición a los penales.

Y la fiesta comenzó de manera positiva para el equipo de la Florida con el tanto logrado por Jordi Alba a los 8 minutos de tiempo corrido. Una definición por el costado derecho que ilusionó a la afición local.

Pero Miami no pudo aprovechar las opciones que logró minutos después. Leo Messi tampoco terminó por pesar como se esperaba y Vancouver Whitecaps liquidó el encuentro en apenas 5 minutos.

BRIAN WHITE CAN'T STOP SCORING 🔥



Sebastian Berhalter on the assist for the @WhitecapsFC goal in the #ChampionsCup Semis.pic.twitter.com/G1yyn9OT9y