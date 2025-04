¡Es un golazo! Leo Messi llega a 45 anotaciones con Inter Miami

Si el Inter Miami necesitaba remontar un marcador en contra para clasificarse a las semifinales de la Concacaf Nations League, Leo Messi tenía que aparecer.

El delantero argentino salió por demás enchufado para enfrentarse al LAFC de Hugo Lloris, aquel arquero al que derrotó en la final de la Copa del Mundo donde levantó el único título que le hacía falta en sus vitrinas.

