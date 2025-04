Las remontadas épicas del Barcelona, inspiración para el Inter Miami

EFE

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, mostró este martes su confianza en que el equipo que lidera Lionel Messi pueda remontar mañana a los Vancouver Whitecaps y citó como ejemplo el legendario 6-1 del Barcelona al PSG en la Champions League de 2017.



"Esa noche aprendí que nada es imposible y que en el fútbol todo puede pasar. Todo, absolutamente todo (...). Hasta que el árbitro no toca el final, todo puede pasar", dijo en una rueda de prensa.

🔟 Messi + La Familia 📣



Will we see another epic comeback at Chase Stadium? pic.twitter.com/Fe66IofCZl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2025

"Yo puedo transmitir como entrenador, pero tengo aquí cuatro compañeros de aquel momento (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba) que compartieron conmigo (esa remontada) y creo que ellos mejor que nadie pueden transmitírselo al resto (...). La eliminatoria y el partido de mañana en particular nos va a dar posibilidades de engancharnos (...). El tema es cuánto creemos nosotros en nosotros mismos para poder revertirlo y yo creo más que nadie", agregó.



El Inter Miami apelará una vez más al espíritu de remontada para la vuelta de las semifinales de la Copa de Campones de Concacaf, donde parte con una desventaja de 2-0 ante los Vancouver Whitecaps.

"Creo en lo que hacemos, creo en lo que venimos haciendo y entrenando. Va a hacer cuatro meses que estamos en el club y a mí una derrota o dos no me van a cambiar la perspectiva de las cosas. Creo en lo que hago en el día a día. Esto de pegar volantazos no va conmigo", explicó Mascherano.



"Tenemos que salir fuertes (mañana) y hacerles sentir que están jugando fuera pero sin volvernos locos", añadió.



El Inter Miami regresa al territorio conocido de la épica después de que en cuartos de final ya tuviera que darle la vuelta a un resultado adverso: perdió contra Los Angeles FC (LAFC) por 1-0 en la ida, pero remontó después por 3-1 con un doblete de Messi.



El vencedor de esta semifinal se enfrentará al ganador del otro cruce, que disputan dos equipos mexicanos: el Tigres UANL y el Cruz Azul (1-1 en la ida).