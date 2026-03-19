Los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF serán explosivos

Redacción FOX Deportes

Los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026 enfrentarán a ocho clubes que superaron con éxito sus series de octavos. Entre ellos hay cuatro equipos de la Liga MX: Cruz Azul, América, Tigres y Toluca y cuatro clubes de la MLS: Los Angeles FC, Nashville SC, Seattle Sounders y LA Galaxy, lo que mantiene viva la histórica rivalidad entre México y Estados Unidos en la región.

La primera tanda de partidos de esta ronda se jugará entre el 7 y el 9 de abril de 2026, con todos los equipos buscando tomar ventaja en su llave. Los encuentros de vuelta están programados para la semana del 14 al 16 de abril de 2026, cuando se definan los cuatro semifinalistas. Esta estructura de ida y vuelta es la misma que se ha visto en todas las fases eliminatorias de este torneo desde la ronda de octavos.

Si no se sufre no sabe, Tigres la sufrió y está en cuartos de final Los felinos remontaron ante Cincinnati en la Copa de Campeones de CONCACAF

Las llaves quedaron configuradas de tal manera que cada enfrentamiento pone frente a frente a un equipo de la Liga MX contra uno de la MLS, garantizando así que todos los semifinalistas y eventualmente un finalista, salgam de duelos interligas en esta edición del campeonato. Este formato ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por el equilibrio futbolístico entre ambos circuitos.

Finalmente, la importancia de esta fase va más allá del trofeo regional: el campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026 asegurará su lugar en la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes 2029, además de disputar la Copa Intercontinental. Esto intensifica la lucha en cada serie, en especial en cuartos de final, donde cada gol y cada resultado puede ser decisivo para avanzar.