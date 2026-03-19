Si no se sufre no sabe, Tigres la sufrió y está en cuartos de final

Hiram Marín

El Estadio Universitario vivió una de las noches más dramáticas de los últimos años en CONCACAF. Tigres llegaba con una desventaja de tres goles tras caer 3‑0 en Cincinnati en el juego de ida, obra de un doblete de Kévin Denkey y un tanto de Tom Barlow, lo que dejaba a los felinos contra las cuerdas en la eliminatoria, pero al final ganó 5-1 (5-4 global).

Pero en el 'Volcan' se han gestado grandes historias y este jueves no podía ser distinto: la remontada comenzó con intensidad: Rodrigo Aguirre abrió el marcador apenas al minuto 5 y Ozziel Herrera colaboró casi de inmediato para el 2‑0 parcial.

En la segunda mitad, Tigres siguió con garra y volvió a marcar con Herrera y Aguirre para empatar el global momentáneamente y además tomar ventaja, desatando la locura en las gradas.

Cuando parecía que el empate global daría paso a los tiempos extra, Cincinnati reaccionó con un gol de Kévin Denkey que volvió a poner a los estadounidenses en ventaja en el global durante gran parte de la segunda mitad, sembrando el drama y tensionando el choque hasta los instantes finales. Un penal que no se marcó, oportunidades constantes de Tigres, pero poca contundencia y presión en aumento.

Sin embargo, al 99' llegó el milagro. El uruguayo Fernando Gorriarán conectó un remate decisivo que llevaba fuego y se clavó al ángulo, para que con el 5‑1 se sellara la remontada histórica de Tigres para avanzar a los cuartos de final dejar fuera de esa manera al club de la MLS en tiempo agregado.

La noche fue un contrasrte de emociones: de la desventaja abrumadora de la ida a la épica levantada en Monterrey, Tigres supo aprovechar su escenario y el impulso de su afición. Aguirre y Herrera lideraron el ataque con sus anotaciones, mientras Gorriarán se consolidó como héroe con el gol agónico que hizo historia felina en CONCACAF.