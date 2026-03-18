¡Llegó el gol 900 de Lionel Messi!

Héctor Cantú

Lionel Messi ha hecho historia pura en la Concacaf Champions Cup luego de lograr su gol 900 en el torneo de clubes de la región vestido con la camiseta del Inter Miami.

El capitán argentino necesitó menos de 7 minutos para hacer estremecer las redes con su anotación y quedar a 100 de los mil tantos que, por ahora, persigue su más acérrimo rival deportivo, Cristiano Ronaldo.

ZURDAZO del 10 para abrir el marcador 💫⚽️

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Fue una jugada preparada de manera sublime por el costado izquierdo. Un pase retrasado de Germán Berterame que encontró los pies de Lionel que, con todo el tiempo y el espacio, saco un disparo que hizo estremecer las redes.

La anotación le da la ventaja al Inter Miami en el juego de vuelta de los octavos de final del certamen y le coloca con un pie y medio en los cuartos de final en uno de los torneos que Messi sueña por conquistar.

Number 900 for Messi.



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Este es el cuarto gol de la temporada para Lionel Messi en cinco partidos y el número 81 con Las Garzas, que se une a los 672 conseguidos con el Barcelona, los 32 que marcó con el PSG y los 115 con la Selección absoluta de Argentina.