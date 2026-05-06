¡Habrá final mexicana en la Concacaf Champions Cup!

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca hicieron la tarea y se clasificaron a la final de la Concacaf Champions Cup, luego de vencer en casa por 4-0 (5-2 global) al LAFC.

El equipo de Los Angeles opuso poca resistencia, al actual bicampeón del futbol mexicano que volvió a dejar en claro que le sobra futbol y que en su casa, es prácticamente un equipo invencible.

Tillman blasts it over the bar 😳 pic.twitter.com/FUO3DibyO9 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2026

Los representantes de la MLS tuvieron la posibilidad de irse arriba en el tanteador, pero una falla inexplicable de Timothy Tilman, dejó por demás abierta la eliminatoria.

Luego de 45 minutos de absoluto peligro por parte del equipo de casa, el equipo de LAFC se dedicó a esperar, en lo que puede ser entendido como la peor estrategia que se puede seguir para eliminar al Toluca.

Toluca capitalizes off the penalty and scores the opener 🇲🇽 pic.twitter.com/lwswZIVqQC — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2026

En la segunda mitad, los Diablos pegaron pronto y de manera efectiva. Primero con una ejecución perfecta desde el manchón penal por conducto de Helinho.

Minutos después, con un golazo de larga distancia de Everardo del Villar para poner el 2-0 en el tanteador que dejó hundido al equipo visitante.

Everardo López doubles the lead with his first goal for @TolucaFC ‼️ pic.twitter.com/eeK5MNRIv0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2026

Ya en el tiempo agregado, los Diablos encontraron dos goles en menos de dos minutos, ambos en la figura de su goleador Paulinho, aprovechando el cansancion visible del LAFC que no soportó la altura de la capital mexiquense.

Esta será la décima ocasión que dos equipos mexicanos se vean las caras en un partido por el título de la Concacaf Champions Cup. Toluca será la sede del partido programado para el próximo 30 de junio, fecha en la que buscará su tercer título continental.