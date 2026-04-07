El video de Denis Bouanga haciendo pedazos a Erik Lira, da la vuelta al mundo

Héctor Cantú

El juego de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup fue una auténtica pesadilla para el equipo mexicano Cruz Azul que fue vapuleado y exhibido por el LAFC.

Uno de los principales artífices de la goleada fue el delantero gabonés Denis Bouanga, quien sigue en plan ‘intratable’. Apenas el fin de semana se despachó con un triplete en 8 minutos y ahora, hizo ‘pedazos’ a la defensa cementera.

Lo de Denis Bouanga vs. Cruz Azul 😮‍💨#ConcaChampions pic.twitter.com/IL0qsdilFj — MLS Español (@MLSes) April 8, 2026

Si la herida de por sí era grande, el video que ha publicado la Concacaf la ha hecho más dolorosa.

En el material se ve a Bouanga pasando el balón entre las piernas de Erik Lira, no solo en una, sino en dos ocasiones.

Lira, quien ahora ocupó una posición defensiva en un movimiento extraño de Nicolás Larcamón fue uno de los jugadores más cuestionados tras el 3-0 recibido en la ida.

A pesar del marcador y de la olvidable actuación de La Máquina, Lira ha prometido que Cruz Azul se repondrá y terminará dándole la vuelta en el partido de vuelta que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.