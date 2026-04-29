El desgaste físico no será pretexto para Tigres en la Copa de Campeones de la CONCACAF

Redacción FOX Deportes

Guido Pizarro señaló este lunes que el desgaste físico no será un pretexto para que Tigres trascienda tanto en la Copa de Campeones de la Concacaf, como en el Clausura 2026 de la Liga MX.

"Hay un gran desgaste físico por los dos torneos, lo sabíamos de antemano, pero estamos comprometidos para sobreponernos. Trataremos de mantenernos fuertes en ambos torneos. Tenemos los objetivos muy claros, es una gran oportunidad estar en condiciones favorables en las dos competencias", aseguró el estratega.

Los Tigres jugaron el fin de semana pasado el partido de ida de los cuartos de final, en el que vencieron 3-1 a Guadalajara y este martes disputarán el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville de la MLS.

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Pizarro reconoció que la ventaja de 0-1 que obtuvieron en el primer juego ante el equipo estadounidense está lejos de ser definitiva si no son capaces de mantener el cero en su portería.

"Sabemos lo importante que es el aspecto defensivo, creo que hemos mejorado. Va a ser un partido muy difícil, Nashville ha hecho muy bien las cosas, es un equipo duro, pero estamos conscientes de que esta es una gran oportunidad para acceder a la final", subrayó el técnico.

Los Tigres buscan avanzar a la quinta final de la Copa de Campeones de Concacaf en su historia; de las cuatro a las que han llegado perdieron las de 2016, 2017 y 2019, solo salieron triunfadores de la de 2020, en la que superaron a Los Angeles FC de la MLS.