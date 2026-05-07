Antonio Mohamed es "un payaso sin clase", atentamente, el técnico del LAFC

Redacción FOX Deportes

Un “payaso” que encima “no tiene clase”, pero a quien le desea “suerte en la final”, esas fueron las palabras que usó el técnico de Los Angeles FC para su colega Antonio Mohamed.

Marc dos Santos, entrenador del LAFC, lamentó el comportamiento del ‘Turco’ en el banquillo, luego de que el estratega argentino celebrara eufóricamente (incluso dirigiéndose a la zona técnica del rival), luego de que su equipo anotara el cuarto gol en el encuentro, para una remontada sobrada de 5-2.

Marc Do Santos, DT del LAFC, criticó la forma en que Antonio Mohamed festejó el pase a la final de la Champions Cup



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“Quiero desear suerte al míster Mohamed y al Toluca para la final, pero al final fueron un poco payasos en el banquillo”, comentó el entrenador canadiense al término del duelo en el Estadio Nemesio Diez.

“Debes tener clase al ganar y al perder, porque el mundo gira rápido. Hoy lo que hizo después del juego es un payaso, una payasada”, insistió el entrenador acerca de ‘Tony’, técnico que hizo bicampeón de la Liga MX al Toluca en los pasados torneos, pero que ahora buscará el título de la Copa de Campeones de CONCACAF.