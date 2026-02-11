América avanza en la Concacaf Champions Cup, pero no se salva de los abucheos

Héctor Cantú

Las Águilas del América cumplieron, a secas, con el objetivo de clasificarse a los octavos de final luego de sostener, en el juego de vuelta, la ventaja obtenida en los primeros 90 minutos.

El gris empate sin goles, que arrancó los abucheos de las gradas hacia el equipo de la Liga MX, ‘ensució’ el pase de la Águilas que, a pesar de intentarlo hasta el cansancio, nunca encontró las redes del Olimpia, equipo que mostró pocos argumentos y menos ganas de poder dar la vuelta a la eliminatoria.

Uno de los más abucheados por la grada fue Kevin Álvarez, quien no tuvo una de sus mejores noches por el costado derecho.

El duelo permitió que el América volviera a dar minutos a su nuevo refuerzo Rapha Veiga, quien tampoco pudo cambiar la dinámica del encuentro y mucho menos el desenlace.

Quien se llevó las palmas por parte del equipo mexicano fue Brian Rodríguez, quien volvió a sobresalir por el costado izquierdo, ya sin la sombra de Allan Saint-Maximin.

El momento más deleznable del encuentro provino desde las gradas del estadio de la Colonia Noche Buena, donde los aficionados, en más de cuatro ocasiones, entonaron el ‘grito prohibido’ contra el arquero del Olimpia.

Con este resultado, el América se ha clasificado a octavos de final, instancia donde se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Philadelphia Union y Defence Force de Trinidad y Tobado.

En caso de avanzar a los cuartos de final, las Águilas del América podrían medirse a Inter Miami de Leo Messi, siempre y cuando el equipo rosado supere al ganador de la eliminatoria entre Nashville SC y Atlético Ottawa.