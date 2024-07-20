Héctor Cantú

Estados Unidos volverá a recibir uno de los torneos de selecciones más importantes del mundo, luego de que la CONMEBOL confirmara al país norteamericano como sede de la Copa América 2028.

A través de un comunicado, el máximo organismo del futbol sudamericano anunció que la próxima edición del torneo se disputará nuevamente en territorio estadounidense, apenas dos años después de haber sido una de las sedes del Mundial 2026.

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“¡La CONMEBOL Copa América 2028 será en Estados Unidos! El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo”, escribió Alejandro Domínguez, presidente del organismo, en sus redes sociales.

De esta manera, Estados Unidos organizará la Copa América por tercera ocasión en su historia, después de haber albergado las ediciones de 2016 y 2024.

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El torneo está previsto para disputarse entre junio y julio de 2028, aunque todavía no se ha confirmado si contará nuevamente con selecciones invitadas de la Concacaf, como ocurrió en la edición anterior.

Argentina llegará como defensora del título y, según la información proporcionada, disputaría su primera Copa América sin Lionel Messi desde 2007, luego del retiro internacional del actual delantero del Inter Miami.