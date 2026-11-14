Guatemala, herida pero con vida en la Liga de Naciones

EFE

La selección de futbol de Canadá venció por 2-3 a su similar de Guatemala en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2026/27, un resultado que acerca al conjunto norteamericano a las semifinales del torneo regional.

El encuentro, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como 'El Trébol', en el suroeste de la capital guatemalteca, estuvo marcado por la contundencia ofensiva del cuadro canadiense durante la primera mitad y por los desajustes defensivos de la escuadra local dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena.

Además del pase a la fase final del torneo regional, la eliminatoria otorga la clasificación directa a la Copa Oro 2027

Guatemala llegó a esta ronda tras avanzar en el Grupo B de la Liga A, donde superó en la tabla a selecciones como Surinam, El Salvador y Jamaica. Por su parte, Canadá accedió directamente a los cuartos de final debido a su posición en el escalafón de la CONCACAF.

“Estamos más vivos que nunca”, Oscar Santis se prepara para la vuelta ?? pic.twitter.com/edvi7Ktolq — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 14, 2026

El partido arrancó con intensidad y una clara ocasión para el atacante guatemalteco Darwin Lom a los cinco minutos, cuyo remate fue detenido por el guardameta Maxime Crépeau. En esa misma acción, la estrella canadiense Alphonso Davies se retiró lesionado.

Pese a la baja prematura de su figura, Canadá tomó el control del juego. Tani Oluwaseyi abrió el marcador al minuto 17 con un potente disparo de derecha. La ventaja visitante se amplió al 28 por medio de Liam Millar tras una desatención en la zaga guatemalteca.

Antes del descanso, al 45, el delantero Jonathan David firmó el 0-3 al rematar un centro en el área chica, dejando prácticamente sentenciada la primera mitad a favor de los dirigidos por el técnico estadounidense Jesse Marsch.

En el segundo tiempo, Guatemala adelantó sus líneas y encontró el descuento en el minuto 53 mediante un certero cabezazo del extremo Óscar Santis.

El gol impulsó los mejores minutos de la escuadra local, que generó llegadas de peligro sobre la portería de Crépeau. Canadá intentó enfriar el ritmo del choque, pese a la expulsión de su seleccionador Marsch en el minuto 63 por protestas al estamento arbitral.

En el tiempo de añadido (m.90+4), Matthew Evans anotó el 2-3 definitivo tras un disparo que se desvió en la zaga visitante para acortar distancias en el marcador global. El choque de vuelta se disputará el próximo lunes 16 de noviembre en Toronto, donde Guatemala estará obligada a ganar por dos goles de diferencia para avanzar o forzar la prórroga.