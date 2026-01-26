Ronald Acuña Jr., confirmado por Venezuela para el Clásico Mundial

Hiram Marín

Ronald Acuña Jr. fue confirmado oficialmente como parte del equipo de Venezuela que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que arrancará el 6 de marzo.

Esta será su segunda participación en el evento, luego de haber formado parte del roster en la edición de 2023. El jardinero de los Braves llega como una de las grandes figuras del conjunto 'vinotinto'. Su presencia refuerza de manera importante la ofensiva venezolana.

Ronald Acuña Jr. is ready to show out in the #WorldBaseballClassic 😤



La Bestia will play for Team Venezuela! pic.twitter.com/EQvj8yDrDp — MLB (@MLB) January 29, 2026

Además de Acuña, otros jugadores que ya han confirmado su participación con Venezuela son Maikel García, Jackson Chourio y Wilyer Abreu, todos con actividad reciente en Grandes Ligas.

A ellos se suma Salvador Pérez, quien se mantiene como uno de los líderes del equipo por su experiencia internacional. El grupo combina juventud, poder ofensivo y liderazgo probado. La lista seguirá ampliándose conforme se acerque el torneo.

Venezuela fue ubicada en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cual tendrá actividad en Miami, dentro del loanDepot park. En esta fase enfrentará a selecciones de alto nivel en una primera ronda exigente.

Ronald Acuña Jr. will play for Venezuela in the 2026 World Baseball Classic! 🇻🇪 pic.twitter.com/p8PMZnLjtK — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 29, 2026

El objetivo del equipo venezolano es avanzar a las instancias finales tras la eliminación en cuartos de final en 2023. La competencia en el grupo será intensa desde el inicio.

Un aspecto relevante rumbo al Clásico es que no todos los jugadores considerados inicialmente podrán asistir, ya sea por decisiones médicas o de sus organizaciones.

Esto ha obligado al cuerpo técnico a ajustar su planeación y confirmar nombres con anticipación. La confirmación temprana de figuras como Acuña Jr. permite mayor estabilidad en el proyecto. Venezuela busca llegar con un roster sólido y bien definido al torneo.