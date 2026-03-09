República Dominicana 'amarró' su pase a cuartos de final

Hiram Marín

República Dominicana mantuvo su paso perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol al imponerse con autoridad 10-1 sobre Israel en Miami. El llamado 'Dream Team' caribeño volvió a mostrar su poder ofensivo y aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo. Con el triunfo, los quisqueyanos mejoraron su marca a 3-0 en la fase de grupos. La derrota dejó a Israel eliminado de la competencia.

El juego se inclinó temprano cuando la ofensiva dominicana explotó en la segunda entrada. Fernando Tatís Jr. conectó un grand slam al jardín izquierdo que produjo cuatro carreras, con anotaciones de Carlos Santana, Elly De La Cruz y Geraldo Perdomo. Ese batazo marcó el rumbo del partido y encendió a la potente alineación caribeña. Dominicana tomó una ventaja amplia que ya no soltó.

República Dominicana suma otra victoria en el #WorldBaseballClassic 2026 y se mantiene invicta 3-0 en el Pool D. 🇩🇴 pic.twitter.com/zyB2zJO48O — MLB Español (@mlbespanol) March 9, 2026

El ataque continuó con otro cuadrangular de Elly De La Cruz en la cuarta entrada y más carreras producidas en los episodios finales. Cruz volvió a pisar el plato tras sencillo de Tatís Jr. en la séptima, mientras que Romy González y Manny Machado también anotaron en el cierre del encuentro. González coronó la ofensiva con un triple productor en la novena entrada. El marcador terminó en una contundente paliza para los caribeños.

En el montículo, el abridor Brayan Bello dominó a la ofensiva israelí durante cinco entradas, en las que permitió apenas un hit y recetó siete ponches. La única carrera de Israel llegó mediante un cuadrangular solitario de Spencer Horwitz.

Con la victoria, República Dominicana avanzó invicta a la siguiente ronda del torneo. Israel, en cambio, quedó fuera de la contienda tras caer a marca de 1-2.