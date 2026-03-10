Publicación: miércoles 11 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

¿Qué necesita Estados Unidos para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Team USA ya no controla su destino y el juego entre México e Italia definirá todo.

Estados Unidos está en problemas, comprometió su pase a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol tras caer frente a Italia.

Ahora, el Team USA depende totalmente de lo que suceda en el duelo entre México e Italia, que podrás ver en vivo por FOX Deportes (7 pm E / 4 pm P).

El escenario perfecto para Estados Unidos es que los europeos derroten a los aztecas, pues llegarían a la siguiente fase en automático.

Pero las cosas se complican si los tricolores ganan por 4 carreras o menos, Team USA quedaría eliminado, pero ¿por qué?

Estados Unidos y México dieron un gran espectáculo

Estados Unidos es uno de los favoritos para ganar el título y lo demostró
El bateo mexicano apareció, pero lo hizo tarde
El pitcheo del Team USA fue superior
Un rally de 5 carreras definió todo
Jarren Duran sigue con el bat encendido
México aún tiene esperanza

En ese escenario habría triple empate entre México, Italia y Estados Unidos. El desempate se define por carreras permitidas entre outs defensivos, bajo ese criterio los norteamericanos quedarían abajo.

Si la novena azteca gana por 5 carreras o más, el ‘Team USA’ tendría su pase a cuartos, un margen amplio pondría el criterio de desempate a su favor.

En pocas palabras, en este escenario Estados Unidos necesita que México gane… pero por paliza.

Dulces 16, México propinó la paliza más grande del actual Clásico Mundial de Béisbol

Los brasileños lucían desconcertados
La casa de los Houston Astros fue sede de la gran paliza

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS