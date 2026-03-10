¿Qué necesita Estados Unidos para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol?

Redacción FOX Deportes

Estados Unidos está en problemas, comprometió su pase a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol tras caer frente a Italia.

Ahora, el Team USA depende totalmente de lo que suceda en el duelo entre México e Italia, que podrás ver en vivo por FOX Deportes (7 pm E / 4 pm P).

El escenario perfecto para Estados Unidos es que los europeos derroten a los aztecas, pues llegarían a la siguiente fase en automático.

Pero las cosas se complican si los tricolores ganan por 4 carreras o menos, Team USA quedaría eliminado, pero ¿por qué?

Estados Unidos y México dieron un gran espectáculo

En ese escenario habría triple empate entre México, Italia y Estados Unidos. El desempate se define por carreras permitidas entre outs defensivos, bajo ese criterio los norteamericanos quedarían abajo.

Si la novena azteca gana por 5 carreras o más, el ‘Team USA’ tendría su pase a cuartos, un margen amplio pondría el criterio de desempate a su favor.

En pocas palabras, en este escenario Estados Unidos necesita que México gane… pero por paliza.