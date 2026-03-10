EFE
¡Lo que acaba de hacer Italia! Victoria ante Estados Unidos en el Clásico Mundial
Se encendió el grupo de México con esta inesperada victoria de los europeos en el WBC
La Selección de Italia logró el mayor triunfo de la historia de su béisbol, al derrotar por 8-6 en Houston al favorito Estados Unidos para tomar el liderato del grupo B del Clásico Mundial.
Los italianos combinaron bien seis imparables, la mitad de ellos cuadrangulares, para mantenerse invictos y acercarse a la fase de cuartos de final.
Con dos outs, en el segundo acto Kyle Teell pegó cuadrangular, Jac Caglianone recibió pelotazo y Sam Antonacci sacó la pelota del parque para poner la pizarra 3-0, ventaja ampliada con un jonrón de Caglione en el cuarto capítulo con un compañero en base.
Mientras el abridor de Italia, Michael Lorenzen limitó el ataque de los norteamericanos a dos hits en cuatro entradas y dos tercios, los italianos agregaron tres carreras en el sexto episodio, una que entró por error del lanzador, otra producida con elevado de sacrificio de Dante Nori y otra con 'wild'.
Estados Unidos apostó a regresar del 0-8. En la sexta entrada descontó una carrera con cuadrangular de Gunnar Henderson y en la séptima se acercó 8-4 con un ramillete de tres, al combinar sencillo de Paul Goldschmidt con doble de Brice Turand y cuadrangular de Pete Crow-Armstrong.
Los estadounidenses agregaron una carrera en octavo al unir hits de Kyle Schwarber, Will Smith y Roman Anthony, éste para poner el marcador 8-5.
Crow-Armstrong pegó su segundo jonrón del partido en el noveno acto para poner el marcador 8-6 y alborotar a los aficionados en el Daikin Park, esperanzados en darle la vuelta al marcador.
Ante el relevista Greg Weissert, quien entró a trabajar con un out, Bobby Witt jr pegó sencillo, pero el relevista se recuperó y ponchó a Gunnar Henderson y a Aaron Judge, uno de los dos bateadores más grandes del béisbol en la actualidad.
Por Italia, Caglianone bateó de 2-2 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y tres anotadas; por Estados Unidos, Crow-Armstrong se fue de 4-2 con dos jonrones y cuatro empujadas.
Ganó Lorenzen y perdió el abridor norteamericano, Nolan Mclean, con salvamento de Greg Weissert.
Italia llegó a tres triunfos sin derrotas y lidera el grupo, seguido de Estados Unidos (3-1), México (2-1), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (1-4).
El miércoles, Italia enfrentará a México en el partido que decidirá los dos clasificados del grupo a la fase de los ocho mejores.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT