Publicación: martes 10 de febrero de 2026

EFE

México confirma su peso en el Clásico Mundial

El seleccionado Ornelas asegura que México es potencia en el clásico mundial

El jardinero Julián Ornelas, seleccionado mexicano, aseguró este martes que, con la victoria de los Charros de Jalisco de México en la Serie del Caribe, su país se consolidó como una potencia para el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

"Títulos como este consolidan a México como una potencia en el béisbol del Caribe y a nivel Mundial. Ya se demostró en el Clásico pasado. Para este año se ha armado un gran equipo, tenemos peloteros en el mejor nivel que han tenido excelentes temporadas en MLB, por eso tenemos confianza en tener una gran actuación"

Ornelas, con experiencia en Diablos Rojos del México, fue parte fundamental de los Charros de Jalisco que bajo la guía del manejador Benjamín Gil se coronaron en la Serie del Caribe el sábado pasado.

9 curiosidades del Clásico Mundial de Béisbol

Yadier Molina es el único jugador de posición en ser elegido dos veces en el equipo ideal del Clásico Mundial. Molina jugó 19 años en los St. Louis Cardinals, con los que quedó campeón de la Serie Mundial dos veces.
Jugarán 690 peloteros de 34 nacionalidades y 20 países. Los equipos que tienen mayor cantidad de extranjeros en su roster son Israel, Italia, Reino Unido y Países Bajos.
El manager de Canadá, Ernie Whitt, con su grupo de trabajo integrado por Denis Boucher, Greg Hamilton, Larry Walker y Tim Leiper, siguen al frente de la novena desde que se jugó el primer Clásico Mundial en 2006. Nunca han logrado pasar de la primera ronda.
En esta quinta edición del torneo, que se jugará del 8 al 21 de marzo, el estadio de menor aforo es el Intercontinental de Taichung (Taiwán), con capacidad para 20,000 espectadores y el más grande es el Chase Field (Phoenix), con 48,686, el hogar de los Diamond Backs de la MLB.
El estadio de los Miami Marlins, el LoanDepot Park, sede del Grupo D, tiene capacidad para 36,742 fanáticos y en ese mismo escenario se jugará la Serie del Caribe en 2024.
Según varias informaciones de casas de apuestas, la Selección de República Dominicana es la favorita de los fanáticos para ganar el título. La novena quisqueyana se adjudicó el campeonato por primera vez en la edición de 2013.
Todas las sedes en los que se ha jugado la última etapa del torneo han sido ciudades estadounidenses. En 2003 la sede final fue San Diego; en 2009, Los Ángeles; en 2013, San Francisco; en 2017 repitió Los Ángeles, y este año será Miami.
Es la primera vez que Cuba incluye a jugadores de las Grandes Ligas. Tres son de posición: el tercera base Yoán Moncada; el jardinero Luis Robert, ambos de los Medias Blancas de Chicago; y Andy Ibáñez, infielder de los Tigres de Detroit. También se unió al equipo el lanzador Roenis Elías, de los Cachorros de Chicago.

Además, es parte de la selección mexicana, también dirigida por Gil, que participará en el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará del 5 al 17 de marzo próximos.

"Para nosotros fue algo histórico el título del Caribe. Lo buscamos con intensidad y lo conseguimos. Estamos muy contentos y motivados porque este triunfo da una mayor relevancia al béisbol mexicano y nos motiva para tener una gran actuación en el Clásico Mundial"

En el evento, México formará parte del grupo B junto a Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos, uno de los rivales a vencer, aseguró Ornelas.

"Creo que el Clásico Mundial toma mayor relevancia año con año, cada vez el nivel es más alto y eso nos lleva a crecer. Enfrentar Estados Unidos siempre nos llevará al límite, así como tener la posibilidad de jugar ante el campeón Japón o República Dominicana, que son los rivales a vencer, nos harán exigirnos al máximo"

A sus 29 años, Ornelas señaló que no desaprovechará el llamado a la selección para buscar un lugar en la Liga Mayor de Béisbol (MLB por sus siglas en ingles).

Esto aprendimos del Clásico Mundial de Béisbol

Cuando hay equipos fuertes y competitivos, los aficionados responden
Japón es el mejor equipo del mundo y lo demostró
No hay en estos momentos en el mundo, un pelotero más completo que Shohei Ohtani
El poderoso equipo de Estados Unidos no es invencible
Figuras como Mike Trout participaron y le dieron realce al torneo
México se ratificó como potencia mundial de beisbol y Randy Arozarena se ganó el corazón de los mexicanos
Los temas políticos pasaron a segundo término y se pudo jugar el Estados Unidos-Cuba
Jugadores como José Altuve lo dieron todo, aunque esto le costara a una lesión
No siempre el favorito va a ganar y República Dominicana lo dejó claro
La soberbia no es buena consejera y el equipo puertorriqueño lo comprobó
"Yo voy a aprovechar cada oportunidad que se me presente. Estoy listo para disfrutar y dar lo mejor, tengo la ilusión de despertar interés en algún equipo de MLB, así que estoy feliz por esta oportunidad"

Julián Ornelas es hermano de Tirso Ornelas, pelotero de los Padres de San Diego, quien no va con la selección mexicana porque busca consolidarse en la MLB.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS