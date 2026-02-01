Publicación: viernes 6 de febrero de 2026

Hiram Marín

México presentó a sus 'guerreros' para el Clásico Mundial de Béisbol

Encabezada por Randy Arozarena, la novena mexicana buscará hacer historia nuevamente

La Selección Mexicana de Béisbol, comandada por el manager Benjamín Gil, dio a conocer su roster oficial de 30 peloteros para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que se disputará en marzo.

El equipo combina experiencia de Grandes Ligas con talento formado en organizaciones internacionales y en la LMB. El objetivo es competir desde el primer juego y dar continuidad a lo conseguido en la edición anterior.

México vuelve a presentarse con un plantel equilibrado y profundidad en todas las áreas.

Nombres consolidados como Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz encabezan la convocatoria. El roster incluye una base amplia de peloteros vinculados a organizaciones de MLB.

El cuerpo de pitcheo aparece como uno de los puntos fuertes del equipo mexicano. Hay abridores con recorrido en Grandes Ligas y relevistas de alta exigencia competitiva.

La variedad de brazos le permite al staff manejar cargas y situaciones de juego. La profundidad desde el montículo es clave en el formato del Clásico Mundial.

Con este roster oficial, México se declara listo para encarar la fase de grupos. El equipo buscará avanzar a las rondas definitivas y mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Roster oficial de México – Clásico Mundial de Beisbol

Jugador

Posición

Equipo

Alejandro Kirk

Catcher

Toronto Blue Jays

Alexis Wilson

Catcher

Tigres de Quintana Roo

Jonathan Aranda

Jugador de cuadro

Tampa Bay Rays

Nick Gonzales

Jugador de cuadro

Pittsburgh Pirates

Joey Meneses

Jugador de cuadro

Oakland Athletics

Joey Ortiz

Jugador de cuadro

Milwaukee Brewers

Jared Serna

Jugador de cuadro

Miami Marlins (Ligas Menores)

Rowdy Téllez

Jugador de cuadro

Agente libre

Ramón Urías

Jugador de cuadro

Agente libre

Luis Urías

Jugador de cuadro

Agente libre

Jarren Durán

Jardinero

Boston Red Sox

Randy Arozarena

Jardinero

Seattle Mariners

Alek Thomas

Jardinero

Arizona Diamondbacks

Julián Ornelas

Jardinero

Diablos Rojos del México

Alejandro Osuna

Jardinero

Texas Rangers (Ligas Menores)

Taj Bradley

Pitcher

Minnesota Twins

Alex Carrillo

Pitcher

New York Mets

Jesús Cruz

Pitcher

Agente libre

Daniel Duarte

Pitcher

New York Mets

Robert García

Pitcher

Texas Rangers

Luis Gastélum

Pitcher

St. Louis Cardinals

José Urquidy

Pitcher

Agente libre

Andrés Muñoz

Pitcher

Seattle Mariners

Samuel Natera

Pitcher

Liga Mexicana

Gerardo Reyes

Pitcher

Liga Mexicana

Taijuan Walker

Pitcher

Liga Mexicana

Victor Vodnik

Pitcher

Liga Mexicana

Alexander Armenta

Pitcher

Liga Mexicana

Javier Assad

Pitcher 

Liga Mexicana

Brennan Bernardino

Pitcher

Liga Mexicana

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS