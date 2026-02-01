México presentó a sus 'guerreros' para el Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

La Selección Mexicana de Béisbol, comandada por el manager Benjamín Gil, dio a conocer su roster oficial de 30 peloteros para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que se disputará en marzo.

El equipo combina experiencia de Grandes Ligas con talento formado en organizaciones internacionales y en la LMB. El objetivo es competir desde el primer juego y dar continuidad a lo conseguido en la edición anterior.



México vuelve a presentarse con un plantel equilibrado y profundidad en todas las áreas.

Nombres consolidados como Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz encabezan la convocatoria. El roster incluye una base amplia de peloteros vinculados a organizaciones de MLB.

El cuerpo de pitcheo aparece como uno de los puntos fuertes del equipo mexicano. Hay abridores con recorrido en Grandes Ligas y relevistas de alta exigencia competitiva.

La variedad de brazos le permite al staff manejar cargas y situaciones de juego. La profundidad desde el montículo es clave en el formato del Clásico Mundial.

Con este roster oficial, México se declara listo para encarar la fase de grupos. El equipo buscará avanzar a las rondas definitivas y mantenerse entre los protagonistas del torneo.

