Hiram Marín
México presentó a sus 'guerreros' para el Clásico Mundial de Béisbol
Encabezada por Randy Arozarena, la novena mexicana buscará hacer historia nuevamente
La Selección Mexicana de Béisbol, comandada por el manager Benjamín Gil, dio a conocer su roster oficial de 30 peloteros para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que se disputará en marzo.
El equipo combina experiencia de Grandes Ligas con talento formado en organizaciones internacionales y en la LMB. El objetivo es competir desde el primer juego y dar continuidad a lo conseguido en la edición anterior.
México vuelve a presentarse con un plantel equilibrado y profundidad en todas las áreas.
Nombres consolidados como Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz encabezan la convocatoria. El roster incluye una base amplia de peloteros vinculados a organizaciones de MLB.
El cuerpo de pitcheo aparece como uno de los puntos fuertes del equipo mexicano. Hay abridores con recorrido en Grandes Ligas y relevistas de alta exigencia competitiva.
La variedad de brazos le permite al staff manejar cargas y situaciones de juego. La profundidad desde el montículo es clave en el formato del Clásico Mundial.
Con este roster oficial, México se declara listo para encarar la fase de grupos. El equipo buscará avanzar a las rondas definitivas y mantenerse entre los protagonistas del torneo.
Roster oficial de México – Clásico Mundial de Beisbol
Jugador
Posición
Equipo
Alejandro Kirk
Catcher
Toronto Blue Jays
Alexis Wilson
Catcher
Tigres de Quintana Roo
Jonathan Aranda
Jugador de cuadro
Tampa Bay Rays
Nick Gonzales
Jugador de cuadro
Pittsburgh Pirates
Joey Meneses
Jugador de cuadro
Oakland Athletics
Joey Ortiz
Jugador de cuadro
Milwaukee Brewers
Jared Serna
Jugador de cuadro
Miami Marlins (Ligas Menores)
Rowdy Téllez
Jugador de cuadro
Agente libre
Ramón Urías
Jugador de cuadro
Agente libre
Luis Urías
Jugador de cuadro
Agente libre
Jarren Durán
Jardinero
Boston Red Sox
Randy Arozarena
Jardinero
Seattle Mariners
Alek Thomas
Jardinero
Arizona Diamondbacks
Julián Ornelas
Jardinero
Diablos Rojos del México
Alejandro Osuna
Jardinero
Texas Rangers (Ligas Menores)
Taj Bradley
Pitcher
Minnesota Twins
Alex Carrillo
Pitcher
New York Mets
Jesús Cruz
Pitcher
Agente libre
Daniel Duarte
Pitcher
New York Mets
Robert García
Pitcher
Texas Rangers
Luis Gastélum
Pitcher
St. Louis Cardinals
José Urquidy
Pitcher
Agente libre
Andrés Muñoz
Pitcher
Seattle Mariners
Samuel Natera
Pitcher
Liga Mexicana
Gerardo Reyes
Pitcher
Liga Mexicana
Taijuan Walker
Pitcher
Liga Mexicana
Victor Vodnik
Pitcher
Liga Mexicana
Alexander Armenta
Pitcher
Liga Mexicana
Javier Assad
Pitcher
Liga Mexicana
Brennan Bernardino
Pitcher
Liga Mexicana
