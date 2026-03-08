México aplasta a Brasil con nocaut en el Clásico Mundial de Béisbol

Hiram Marín

No es lo mismo un México-Brasil en futbol que uno en Béisbol. La novena mexicana ratificó su calidad de potencia y favorito para llegar lejos en el Clásico Mundial y vapuleó 16-0 a Brasil, equipo al que le aplicó la regla de misericordia (KO) en la sexta entrada.

El dominio mexicano apareció desde temprano con una ofensiva que castigó al pitcheo sudamericano y llenó la pizarra con 16 carreras.

¡Explotó el poder mexicano!💥🇲🇽⚾️



México firma una victoria aplastante 16-0 sobre Brasil y hace vibrar el diamante🔥



¡Noche de fiesta para la novena mexicana! 🇲🇽#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/yelL7Ogynj — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

Entre los protagonistas destacaron Jarren Duran, quien conectó cuadrangular, y Alejandro Kirk, también con home run y producción ofensiva, dentro de un lineup que sumó múltiples imparables para encaminar la paliza.

En la lomita, el abridor Taijuan Walker marcó el ritmo al contener por completo a la ofensiva brasileña, mientras el relevo mexicano mantuvo el cero hasta el final. Brasil apenas pudo conectar unos cuantos hits y nunca logró amenazar el dominio tricolor durante el juego.

Con el triunfo, México quedó 2-0 en el Grupo B, colocándose entre los líderes del sector y con paso firme hacia la siguiente ronda. Brasil, en cambio, cayó a 0-3, quedando prácticamente fuera de la pelea por avanzar. El siguiente compromiso de México será ante Estados Unidos este lunes, mientras que Brasil cerrará su participación en la fase de grupos tras este duro revés.