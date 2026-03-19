Los campeones del Clásico Mundial de Béisbol no pudieron celebrar con su gente

Redacción FOX Deportes

La selección venezolana de béisbol, que ganó el martes su primer Clásico Mundial, no podrá viajar a su país a celebrar el título por compromisos profesionales en Estados Unidos, pese a las gestiones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, en una entrevista difundida este viernes.

"Tienen compromisos con sus equipos y sus equipos, lamentablemente, no les dieron el permiso para poder venir a Venezuela", dijo Cardillo en una entrevista en el canal estatal VTV.

El ministro señaló que Rodríguez incluso dispuso un avión para buscar a los jugadores, quienes -afirmó- habían manifestado su intención de viajar a la nación sudamericana, por lo que aseguró que el Gobierno venezolano gestiona una visita del equipo para el próximo noviembre.

El miércoles, Rodríguez anunció que estaba gestionando con el Gobierno de Estados Unidos y las Grandes Ligas la visita a su país del equipo venezolano, que derrotó en Miami por 3-2 a la selección estadounidense.

Cardillo manifestó también que espera que su país sea sede de la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Así vibró Venezuela con su fiesta tras ganar el Clásico Mundial de Beisbol

"Tenemos la mejor afición de América Latina y del mundo, diría yo, estamos seguros de que vamos a llenar el estadio sin necesidad de mucho, la gente va a llegar prácticamente sola a disfrutar de la buena pelota", expresó.

El miércoles, la mandataria venezolana declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en el país y aprobó la creación de un 'Paseo de las Estrellas' en la Plaza de la Juventud, en el oeste de Caracas, para destacar a los jugadores de la selección venezolana.