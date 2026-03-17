¡Campeón ante Estados Unidos! Venezuela se corona en el Clásico Mundial de Baisbol

Redacción FOX Deportes

Por primera vez en la historia, Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Beisbol.

Tremenda victoria por 3-2 sobre Estados Unidos, posiblemente el equipo más talentoso del planeta.

Con un épico doble de Eugenio Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base en la novena entrada (justo después de que Estados Unidos había empatado un partido que el equipo sudamericano aventajó en la mayoría de las entradas), el equipo venezolano se coronó en el WBC.

Y es que, aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 carreras por lado con un jonrón en la octava entrada, Venezuela no decayó y con gran fortaleza mental y atlético recuperó la ventaja casi de inmediato.

¡HERMOSO MOMENTO! 🇻🇪🏆⚾🥹 El Himno Nacional de Venezuela suena alto en Miami, el equipo venezolano recibe el trofeo como campeón del World Baseball Classic y Maikel García es nombrado MVP del torneo. ¡Inolvidable! #WBCenFOX pic.twitter.com/dE2CSGjKyq — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 18, 2026

Con una carrera de Salvador Pérez (impulsada por un batazo de sacrificio de su compañero Maikel García) en la tercera entrada y un jonrón solitario de Wilyer Abreu en la siguiente, Venezuela se puso adelante en esta final, la segunda de manera consecutiva que pierden los ‘astros’ estadunidenses, novena que para esta edición estuvo compuesta de estrellas como Harper, Aaron Judge o Bobby Witt Jr.

Estados Unidos solo logró tres hits en las nueve entradas, por seis del equipo campeón, que tras su tercer lugar en 2009, pegó la grande en esta edición.

Venezuela se corona en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con seis victorias y una única derrota -ante República Dominicana en la fase de grupos-, por lo que, más allá de lo que puedan decir las nóminas, tiene todo el derecho a ser reconocido como el mejor equipo del mundo.