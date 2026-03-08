Los batazos de fuego de Jarren Duran mostraron la autoridad de México sobre Brasil

Hiram Marín

México volvió a mostrar su poder ofensivo ante Brasil, al que vapuleó 16-0 en el Clásico Mundial de Béisbol, y uno de los momentos que marcó el rumbo del juego llegó desde el bat de Jarren Duran.

Durán terminó el juego de 3-2 en hits, produjo 3 carreras, conectó un home run solitario que puso el marcador 5-0, pegó un doble productor de dos carreras que amplió la ventaja a 7-0 y además anotó 2 carreras, slo que lo convirtió en uno de los principales motores de la ofensiva mexicana en el juego que terminó por nocaut.

Desde su primer turno al bat, la novena tricolor tomó el control del partido. México atacó temprano al pitcheo brasileño y comenzó a fabricar carreras con contacto oportuno y presión constante en las bases, lo que permitió construir una ventaja clara mientras Brasil trataba de encontrar estabilidad en la lomita.

El momento clave llegó en la tercera entrada, cuando Duran encontró un lanzamiento favorable y descargó el swing que envió la pelota detrás de la barda. El cuadrangular aumentó la diferencia en la pizarra y colocó el marcador 5-0 a favor de México, reflejo del dominio ofensivo que el equipo ya ejercía en el encuentro.