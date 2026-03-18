La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompió récord de audiencia

Redacción FOX Deportes

El juego por el título del Clásico Mundial de Béisbol del martes 17 de marzo fue la transmisión del WBC más vista de todos los tiempos, anunció FOX Sports PR el jueves.

Una audiencia de 10.784 millones de espectadores sintonizó para ver a Venezuela conquistar su primer título del WBC con un emocionante triunfo de 3-2 sobre Estados Unidos.

A legendary game calls for a legendary viewership number as 10,784,000 viewers watched the #WorldBaseballClassic final on FOX and FOX Deportes - the most-watched #WBC telecast ever 🏆



The 2026 WBC averaged 1,294,000 viewers across FOX, FS1 and FS2, making it the most-watched… pic.twitter.com/vfva4lFDRN — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) March 19, 2026

La audiencia alcanzó su punto máximo entre las 10:30 y 10:45 p.m. ET, cuando 12.148 millones de espectadores estaban viendo FOX y FOX Deportes justo después de que Bryce Harper levantara a Estados Unidos con un jonrón de dos carreras que empató el juego en la parte baja de la octava entrada.

Probablemente muchos de ellos seguían viendo cuando Eugenio Suárez devolvió la ventaja a Venezuela con el imparable que terminó siendo el de la victoria: un doble productor que puso adelante a su equipo en la parte alta de la novena.

La gloria es para Venezuela en suelo estadunidense

La audiencia de la final de este año aumentó un 128% en comparación con el juego de campeonato de 2023 entre Estados Unidos y Japón, que promedió 4.48 millones de espectadores en FS1 y FOX Deportes.