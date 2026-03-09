Fernando Tatís Jr. y el 'grand slam' que le dio rumbo al triunfo

Hiram Marín

La segunda entrada fue el escenario que cambió la historia del duelo entre República Dominicana e Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, que al final temrinó 10-1 para los quisqueyanos.

Con las bases llenas y el estadio expectante, el turno cayó en manos de Fernando Tatís Jr. El shortstop de los San Diego Padres se paró en la caja con calma, mientras la presión recaía por completo sobre el montículo. Un swing bastó para romper el silencio.

-Grand slam

-Six RBI



Tatís Jr. encontró el lanzamiento y soltó un batazo poderoso que se elevó rumbo al jardín izquierdo. La pelota superó la barda y el estadio explotó cuando se confirmó el grand slam. Era el golpe que el 'Dream Team” necesitaba para inclinar el juego. Cuatro carreras cruzaron el plato en una sola jugada.

Antes de que el propio Tatís Jr. completara el recorrido, ya habían anotado Carlos Santana, Elly De La Cruz y Geraldo Perdomo. El dominicano cerró el trote con serenidad mientras el 'dugout' celebraba el batazo. El golpe ofensivo llegó en el momento exacto. La ventaja cambió por completo la atmósfera del partido.

Ese cuadrangular con las bases llenas se convirtió en el instante decisivo del encuentro. Un solo 'cañonazo' transformó la tensión inicial en dominio dominicano. La ofensiva caribeña encontró el golpe perfecto en el momento indicado. La noche quedó marcada por el batazo de Tatís Jr.