Hiram Marín
Fernando Tatís Jr. fortalecerá el arsenal dominicano
El jardinero de los Padres confirmó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol
Fernando Tatís Jr., jardinero de los San Diego Padres y uno de los grandes cañoneros de MLB, confirmó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, de acuerdo a información publicada por la Federación Dominicana de este deporte.
Tatís Jr., quien ha jugado un total de 7 temporadas en Grandes Ligas, está listo para ponerse por primera vez la franela de República Dominicana en un certamen como este e integrar el que será sin duda uno de los equipos más poderosos.
Tatís tiene un promedio de 37 cuadrangulares y 29 bases robada y buscará el segundo título del torneo de los quisqueyanos, luego de que en 2013 se coronaran campeones invictos.
República Dominicana se encuentra en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, que tendrá como sede Miami y donde estará junto a Países Bajos, Israel y Nicaragua.
